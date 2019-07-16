Этот сладкий продукт хорошо влияет на давление

Вкусно и полезно.Снижать повышенное артериальное давление можно за счет некоторых продуктов, которые успешно борются с гипертонией.Витамины различных групп, фосфор, магний, калий и другие минералы в большом количестве содержатся в любимом многими лакомстве.Именно весь этот набор полезных элементов делает финики не только вкусным, но еще и полезным продуктом.Данное лакомство благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт за счет большого содержания волокон. Укрепляет кости, за счет содержания полезных минералов, а за счет фруктозы и глюкозы подарит прилив жизненных сил.Однако одним из самых полезных свойств фиников специалисты отмечают его способность снижать повышенное артериальное давление и поддерживать работу сердечно-сосудистой системы. 150-200 грамм фиников в день восполняют суточную норму калия в организме. А именно он успешно выводит натрий, который чаще всего считают виновником гипертонии.Специалисты советуют включать это полезное лакомство в свой рацион каждодневно, чтобы снизить повышенное артериальное давление.