Этот сладкий продукт хорошо влияет на давление
Снижать повышенное артериальное давление можно за счет некоторых продуктов, которые успешно борются с гипертонией.
Витамины различных групп, фосфор, магний, калий и другие минералы в большом количестве содержатся в любимом многими лакомстве.
Именно весь этот набор полезных элементов делает финики не только вкусным, но еще и полезным продуктом.
Данное лакомство благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт за счет большого содержания волокон. Укрепляет кости, за счет содержания полезных минералов, а за счет фруктозы и глюкозы подарит прилив жизненных сил.
Однако одним из самых полезных свойств фиников специалисты отмечают его способность снижать повышенное артериальное давление и поддерживать работу сердечно-сосудистой системы. 150-200 грамм фиников в день восполняют суточную норму калия в организме. А именно он успешно выводит натрий, который чаще всего считают виновником гипертонии.
Специалисты советуют включать это полезное лакомство в свой рацион каждодневно, чтобы снизить повышенное артериальное давление.
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