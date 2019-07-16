Названы самые распространенные ошибки при похудении

О них очень важно знать.Диета должна быть направлена на нормализацию обмена веществ и очистку организма, а не на быстрый сброс веса – в ином случае, все потерянные килограммы вернутся очень быстро.«Увы, большинство украинок, в отличие от жительниц ряда европейских стран, к примеру, подбирают диеты через интернет. Причем, внимание зачастую обращают на скорость обещанного похудения, доступность продуктов, которые при ней используются и отзывы в сети. И это огромная ошибка, ведь быстрые диеты, о которых другие худеющие положительно отзываются в сети — это худшее что можно предложить женщине, особенно молодой, которой еще предстоит рожать детей и быть активной, чтобы строить карьеру и личную жизнь», — говорит диетолог.По ее словам, большинство отзывов в Интернете пишутся спонтанно – мол, девушка действительно потеряла за 3 дня белковой диеты 5 килограмм. Конечно, она в восторге и рекомендует ее всем «подругам по несчастью», но уже через неделю та же посетительница форума или соцсети уже не пишет о том, что сброшенные так быстро килограммы вернулись, появились проблемы со стулом и отеки.Эксперт утверждает, что какими бы диетами женщины не пользовались, типичные ошибки во всех из них – одни и те же.Худшее, что можно посоветовать женщине, которая решила привести в порядок свою фигуру – это перестать есть либо жестко ограничить себя в калориях.«При голодовке или недостаточном потреблении калорий метаболизм замедляется, а как только питание опять становится достаточным – организм в срочном порядке начинает набирать «отобранные» у него запасы и плюс к этому пытается отложить пару килограммчиков «про запас», на случай, если опять настанут голодные времена», — говорит эксперт.По словам специалистов, главное условие успешного похудения и, что самое важное, сохранения результата – это не только сбросить лишний вес, но и ускорить обмен веществ.«Не стоит забывать также о том, что, не употребляя нужное организму количество калорий, мы теряем энергию, которая необходима, а также головной мозг, что отображается на активности и бодрости человека», — отметила эксперт.Диетологи советуют питаться разнообразно и часто, но малыми порциями – в идеале 5-6 раз в день. Исключите из рациона жареное, копченое, соленое, фаст-фуд, полуфабрикаты, сладкую выпечку и пирожные, конфеты, торты, а также лимонады, колу и алкоголь – и вес стабилизируется сам собой без лишних усилий.