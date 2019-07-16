Диетологи рассказали, какая схема питания предотвращает депрессию

Такой режим питания называют «антидепрессивной» диетой.Популяризация фастфуда привела к печальным во всех смыслах результатам: кишечник не может переварить полностью то, что вы едите, потому что вы едите не то, что ему требуется.От этого и возникает лишний вес, и преддепрессионное состояние.Таким образом, врачи рекомендуют диету, которую называют «антидепрессивной». В ее составе – сырые овощи, которые вам нужно готовить самим. Это морковь, кабачки, свёкла, капуста цветная и брокколи. Также вам надо включить в рацион семечки, орехи, рыбу и оливковое масло – пусть не каждый день, но раза три в неделю обязательно.Вашему организму также нужны пробиотики: кефир, простокваша, а также маринованные огурцы, квашенная капуста.Если вы решите, что хотите отказаться от мяса для более быстрого похудения – это ошибка: сразу и резко организм нельзя переводить с мяса на рыбу. Лучше включить в рацион бульоны, сваренные из мяса с костями. В костных бульонах много коллагена, они очень полезны для кожи и суставов.И, наконец, есть такие специи, которые не просто делают блюдо вкуснее – они насыщают организм антиоксидантами. В частности, это куркума или карри, в состав которого входит куркума.