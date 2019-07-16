Назвали растения, которые полезны для здоровья

Не всем нам повезло наслаждаться чистым воздухом.Специалисты рассказали, какие растения оказывают положительный эффект на здоровье человека.Конечно, хочется украсить спальню или гостиную красивым и оригинальным растением, однако каждый цветок так или иначе влияет на наше здоровье, так что к выбору «зеленого друга» нужно подходить осознанно. В связи с этим были отобраны пять лучших представителей из мира растений, которые не только освежат помещение, но и благотворно скажутся на общем самочувствии.ХлорофитумНе всем нам повезло наслаждаться чистым воздухом, особенно если вы живете в шумном мегаполисе. В этом случае вашим идеальным компаньоном, как у Леона из одноименного фильма, станет хлорофитум. Это растение выступает прекрасным фильтром, он справляется даже с формальдегидом, который содержится в пластмассовых предметах, мебели и табачном дыме. Несколько горшков с хлорофитумом способны за несколько суток навести порядок в атмосфере комнаты. Кроме того, растение довольно неприхотливо: вам нужно только тщательно поливать, чтобы листья окончательно не высохли. Присмотритесь!ПеларгонияШироко известна как герань комнатная. Ферменты растения положительно влияют на нервную систему жильцов. Как отмечают многие владельцы цветка, сон становится лучше, если поставить горшок с растением на тубмочку или подоконник. А если вас мучают постоянные головные боли, цветок постарается справиться и с этой проблемой. Все дело в способности растения приводить в норму уровень влажности в воздухе. Уход за цветком не потребует от вас серьезных усилий — справится даже человек, никогда не имевший дело с цветоводством.СансевиерияВ квартире, где пол покрыт в основном линолеумом, неплохо поставить это занимательное растение. Оно способно в короткий срок снизить уровень содержания синтетических продуктов испарения в воздухе, кстати, причиной подобных испарений чаще всего становится линолеум, который типичен в большинстве случаев для офисов, так что растение — один из самых популярных предметов офисного декора.ЭвкалиптНевероятно полезное растение для людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей. Вещества, которыми богат эвкалипт, способствуют облегчению дыхания. Они расслабляют бронхи, нейтрализуют спазмы. Очень часто врачи советуют людям, больным астмой, приобрести деревце эвкалипта в спальню, чтобы быть уверенным в спокойном сне без кашля.ЛаврНет, лавровый лист — не только приправа, но и мощное противовирусное средство. Довольно неплохо лавр помогает облегчить жизнь людей с сердечно-сосудистыми проблемами — достаточно всего одного или нескольких горшков в разных комнатах.