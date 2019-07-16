Каждый третий гипертоник не следит за своим давлением

Ученые из Испании также выяснили, что каждый пятый пациент с гипертонией не следует никакому лечению. Все это значительно увеличивает вероятность инсульта и печального исходаДавно доказано, что гипертония — это главный единичный фактор риска инсульта, поскольку при повышенном давлении намного возрастает вероятность развития острого нарушения мозгового кровообращения. Кроме того, гипертония повреждает и кровеносные сосуды, которые снабжают кровью сердца. А это превращает повышенное артериальное давление в фактор риска болезней сердца. И вот теперь ученые из Испании решили выяснить, какое количество гипертоников следуют лечению и рекомендациям врачей. Это очень важно для того, чтобы гипертония не привела ни к каким печальным последствиям.Хорошо известно, что значительное количество гипертоников просто не знают о своем диагнозе, поскольку эта болезнь у них никак не проявляется. Но ученые из Испании сосредоточили свое исследование вокруг людей, у которых гипертония уже была официально диагностирована, они прошли через собеседования с врачами и получили все необходимые рекомендации. Выяснилось, что даже несмотря на беседы с врачом, каждый третий гипертоник не пользуется ежедневно тонометром для измерения своего артериального давления, что должно стать золотым правилом для подобного рода пациентов. Строгий контроль над давлением позволяет не допустить ухудшения состояния. Кроме того, по показаниям тонометра можно отследить эффективность лекарств.Более того, 20% пациентов с гипертонией не принимают никаких таблеток, то есть не следуют назначенному им лечению. Наблюдения также показали, что среди наиболее часто встречающихся факторов риска гипертонии находится злоупотребление алкогольными напитками, курение, а также диабет.