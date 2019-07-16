Ученые выяснили, носители какой группы крови уязвимы к онкологии

Шведские медики выяснили, какие группы крови делают владельца наиболее подверженными к раковым заболеваниям, и наоборот.Исследователи из медицинского факультета Каролинского института в Швеции выявили самую уязвимую перед развитием онкологи группу крови. Они просто детально изучили тысячи медицинских карт больных, сопоставив группы крови и диагноз. Сбор статистики длился 25 лет.Оказалось, что наиболее часто онкологический диагноз ставился обладателям второй группы крови, реже всего — первой группы крови.Интересно то, что, по мнению ученых, риск рака нивелируется у людей со второй группой крови с помощью здорового образа жизни. При этом, носители первой группы крови попадают в группу риска, подобно людям со второй группой крови, ведя нездоровый образ жизни. То есть, злоупотребляя курением, алкоголем, вредной едой и медикаментами.Также, ранее ученые из Японии установили, что группа крови оказывает большое влияние на здоровье, характер и поведение человека. По их словам, склонность к ряду заболеваний определяется именно этим фактором.