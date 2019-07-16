Врачи опровергли мифы о поздней беременности

Зачастую женщины боятся рожать после определенного возраста.Ещё недавно девушка в 25 лет считалась уже не молодой, а рожать после 30-ти лет и вовсе — чем-то не стандартным.Предрассудки минулых лет испортили не мало женских судеб. Сегодня мы поговорим о существующих домыслах, «почему нельзя рожать после тридцати».Трудность в зачатииТакое утверждение правдиво лишь не значительно. Судите сами: в 27 лет забеременеть есть шанс у 86% женщин, а в 35 — у 82%.Риск невынашиваемости ребёнка повышаетсяПо статистике такой риск повышается на 1,5% у женщин перешагнувших 30-ти летний рубеж. Но существуют и другие данные: многие молодые женщины (до 30) часто не замечают выкидышей на очень маленьких сроках. И таких случаев — 15-20%. Страх потерять ребёнка, не должен стать причиной отказа от беременности. У вас будет всё хорошо.Изменения в здоровьеНа здоровье женщины обычно влияют не цифры в паспорте, а образ жизни, который она ведёт. Конечно, если цифры перешли за 50, то тут с природой не поспоришь, хотя существующие примеры рождения здоровых детей даже после 60 — существуют.После 30-ти — только ЭКОДоказано, что около 80% женщин до 40 лет беременеют без помощи научных технологий. А вот популярность данная процедура набирает среди девушек до 35 лет.После 30-ти — старородящаяТакой «титул» существовал до начала нынешнего века. По данным ВОЗ, женщина не считается старородящей в любом возрасте, а данное название — оскорбительно для женщины.Повышается риск рождения недоношенного ребёнкаЕсли сравнить с 20-ти летними — то да. Но, прежде всего всё зависит от состояния организма женщины и от образа её жизни. Согласитесь, в 20 лет организм ещё просто не успевает получить «все прелести жизни», в то время, как к 40 годам у многих за плечами «хороший багаж» — отсюда и риски.Повышение риска генетических отклонений у детейТакое утверждение верно. Но современные методы обследований на ранних сроках, помогут выявить возможные пороки развития. Риск же развития детей с синдромом Дауна у женщин после 40 лет составляет 1:100.