Названы симптомы, которые предупреждают о возможной остановке сердца

Медики рассказали, по каким симптомам можно определить, что человеку с большой вероятностью грозит сердечная катастрофа.Боль в груди или в плече, тошнота, нездоровый цвет лица. Специалисты утверждают, что бессимптомной смерти от остановки сердца не бывает, главное – правильно идентифицировать эти симптомы.Кардиологи из клиники сердечно-сосудистых заболеваний в Палм Бич (США) сообщили, что большинство жертв внезапных сердечных приступов получали перед случившимся событием предупредительные сигналы. Медики рассказали, по каким симптомам можно определить, что человеку с большой вероятностью грозит сердечная катастрофа.Исследователи проанализировали данные о симптомах и болезнях почти 600 мужчин от 35 до 65 лет, у которых произошла остановка сердца. Этот анализ помог определить некоторые симптомы, возникающие в виде предупреждающих сигналов о надвигающемся приступе. Вот их список:боли в груди,боли в плече,одышка,головокружение,тошнота,обморок,изменившееся сердцебиение,резкое повышение артериального давления,нездоровый цвет лица,внезапная сильная усталость.«Около 80% симптомов проявлялись в промежутке от четырех недель до времени за час перед внезапной остановкой сердца», — рассказали врачи.При появлении данных симптомов, в особенности, сразу «букетом» в виде комплекса признаков, следует обязательно обратиться за обследованием, отметили эксперты.