Медики признали пользу меда в лечении герпеса

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Исследование провели в Новой Зеландии.В народной медицине мед получил широкое признание благодаря противогрибковым и противовирусным свойствам, однако врачи не слишком тщательно изучали его эффективность. К такому выводу пришли ученые из Новой Зеландии.В исследовании приняли участие более 950 человек. Все участники эксперимента пожаловались на недавно вспыхнувший герпес на губах. Часть людей лечила вирус при помощи ацикловира, остальные – медом, смешанным с глицерином. Натуральный продукт был получен из дерева кануки и прошел стерилизацию.Оказалось, два метода одинаково эффективны. Мед прекрасно справился с проявлением инфекции, как и противовирусный крем. Полное выздоровление наступило через 9 дней без каких-либо побочных эффектов.«Пациенты, предпочитающие натуральную и альтернативную медицину, могут быть уверены в действенности лекарства на основе меда в качестве дополнительного способа лечения простудных заболеваний», – отмечают авторы исследования.Тем не менее, полностью полагаться на народную медицину при вирусных недугах специалисты не советуют. Залогом выздоровления станут только своевременное обращение к врачу и комбинированная терапия.