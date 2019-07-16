Названы неожиданные причины неприятного запаха изо рта

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Причиной может быть простуда.Медики назвали 10 причин появления неприятного запаха изо рта. Помимо кариозных зубов и ротовой полости, специалисты учитывают заболевания внутренних органов, алкоголь и некоторые лекарства.На языке скапливаются бактерии, это может вызвать специфический аромат. Такой же эффект возникает при увлечении белковой пищей и отказе от углеводов. То же наблюдается и при сжигании в организме жира. Третьей причиной называют простуду и бронхит. Далее следует язвенная болезнь желудка, так как микробы Helicobacter являются причиной неприятного аромата. Из-за многих лекарств возможен тот же эффект, в этом случае следует пить больше воды. Гнойные налёты на миндалинах, образующиеся из остатков еды и слизи, тоже провоцируют запахи. Необходимо полоскать рот солёной водой. Запаху гнили способствует употребление сладких сухофруктов, так как мелкие частицы прилипают к зубам. К появлению неприятного аромата приводит и повышенная кислотность, указывающая на проблемы с пищеварительным трактом.Сколы и трещины в зубах повышают вероятность застревания в них пищи, активизируется процесс гниения. Десятой причиной называют алкоголь, вызывающий сухость во рту. Малое количество слюны провоцирует запах после застолья. То же относится к табаку, острой пище и кофе.