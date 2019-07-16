Открыто новое полезное свойство кофе

Диетологи назвали напиток для похудения.Специалисты провели исследование и установили новое свойство кофе. Как оказалось, напиток способствует похудению за счёт появления «полезного» бурого жира.Сотрудники Ноттингемского университета заявили о пользе кофе в борьбе с лишним весом. Ранее уже делались такие предположения, но теперь их сумели подтвердить данными. Как оказалось, бодрящий напиток провоцирует выработку «полезного» бурого жира, который в отличие от белого жира, быстро сжигается организмом, удовлетворяя его потребности. Обычно он имеется у детей, почти не вырабатываясь у взрослых, но кофе способствует данному процессу, не смотря на возраст. При этом научные работники не сообщили, какое количество чашек необходимо выпивать в день, чтобы добиться озвученного эффекта и не навредить здоровью.На этот вопрос пока нет ответа, но многие учёные убеждены, слухи о вреде кофе преувеличены. На данный момент нет доказательств, которые позволили бы с высокой вероятностью обвинить продукт в причинении вреда здоровью, и даже, наоборот, многие фиксируют полезное действие. Единственным исключением являются беременные, которым лучше воздержаться от ароматного напитка.