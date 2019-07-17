Люди с этой группой крови реже болеют раком

Кто в группе риска.

Швецкие медики из Каролинского института подтвердили одно из исследований, проведенных примерно 50 лет назад в больницах Великобритании. По старым данным, пациенты с I группой крови оказались менее всех подвержены онкологическим заболеваниям.

Ученые 35 лет наблюдали за состоянием здоровья 1,1 миллиона человек. В результате было установлено, что люди со II группой крови подвержены возникновению опухолей в желудке. А у пациентов с III и IV группами огромная вероятность заболеть раком поджелудочной железы.

По словам ученых, основная причина развития рака — курение, злоупотребление алкоголем и использование противовоспалительных нестероидных лекарств.

Стоит отметить, что люди с I группой крови больше всех болеют норовирусом, подхватывают бактерию и Helicobacter pylori, которая становится причиной язв и гастритов.
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