Медики рассказали, можно ли гипертоникам соль

Гипертоникам лучше не злоупотреблять.Группа ученых из Великобритании и США выяснила, что употребление большого количества соли может быть опасно для людей с повышенным давлением.Ученые выявили зависимость между повышенным давлением и употреблением большого количества соли. Они отмечают, что показатели кровяного давления испытуемых не приходили в норму, даже если они часто ели продукты с высоким содержанием калия и других полезных для сердечно-сосудистой системы веществ. В итоге исследователи пришли к выводу, что ежедневно следует употреблять не более шести граммов соли.Как отмечается, в ходе исследования был изучен рацион питания более 4 тыс. человек в возрасте от 40 до 59 лет.