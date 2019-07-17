Медики рассказали, как нормализовать артериального давление без лекарств

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В вопросе снижения повышенного артериального давления огромное значение имеет рацион.Некоторые продукты смертельно губительны для гипертоников, другие же помогают снизить повышенное давление за счет насыщения организма необходимыми витаминами и минералами.Врачи рекомендуют включать в свой рацион рыбу некоторых сортов, для стабилизации как повышенного, так и пониженного артериального давления.За счет высокого содержания витаминов группы С в красной рыбе, снижается уровень «вредного» холестерина и образование тромбов. Природные антиоксиданты — витамин Е и фолиевая кислота помогают снять воспалительные процессы, в том числе и в сосудах, что значительно улучшает кровоток. Магний и фосфор расслабляет артерии, снимая их спазмы. А калий и железо способствуют выведению соли из организма. Все это помогает эффективно снизить повышенное артериальное давление за счет внутренних сил организма.advertisementСпециалисты советую съедать не менее трехсот грамм красной рыбы хотя бы раз в неделю, чтобы снизить высокое давление.Ранее сообщалось, что продукт, который диетологи ругают за его калорийность, а иногда избыток соли, медики оценили в плане полезности для сердца и стабилизации артериального давления.