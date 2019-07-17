Врачи назвали новый способ эффективного похудения

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Британские медики нашли интересный прогрессивный метод похудения.Он действительно основан на известном всем приборе – «алкотестере», только немного модернизированном. Похудеть будет проще, если воспользоваться им, показали исследования.Известно, что для похудения нужно есть меньше углеводов. Этот принцип известен всем и присущ абсолютно любым диетам. И именно этот прибор – «алкотестер», а вернее было бы сказать, кето-тестер, был придуман специалистами именно для того, чтобы показать, действительно ли вы худеете. Как рассказала доктор Сара Джарвис, новый датчик дыхания показывает, сжигает ли тело жиры. Этот процесс хороши и достоверно фиксируется из-за паров ацетона – главного признака сжигания жира.Как показали исследования, 10-секундное дыхание в прибор дает понять, как идет похудение. То есть, больше не нужно вставать на весы, гадая, за счет чего удалось похудеть – за счет воды или жира.Авторы новшества говорят, что их изобретение поможет детально следить за процессом похудения. А говоря о кето-диете, врачи советуют не исключать из меню слишком много углеводов, иначе это чревато тяжелым кетозом – отравлением ацетонами.Ранее мы сообщали о диете известной модели Беллы Хадид. Ее диетолог советует употреблять белки с жирами и углеводами.