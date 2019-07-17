Врачи назвали главные признаки рака простаты

Главные признаки при увеличенной простате, которые могут указывать на рак назвал доктор Пол Стиллман из Великобритании.Врач утверждает, что самым главным и распространенным признаком является недержание мочи. Мужчины очень часто просыпаются среди ночи, если такое длится долгое время, то необходимо срочно обращаться к врачу.Также специалист отметил, что есть связь между эректильной дисфункцией и увеличением предстательной железы. К серьезному симптому врач относит пониженное половое влечение.Третьим признаком рака простаты является слабый поток мочи.Врач обращает внимание, что часто признаки онкологии схожи с симптомами увеличения простаты. Поэтому, при первых тревожных сигналах следует обращаться к специалисту.