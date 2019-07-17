Врачи назвали главные признаки рака простаты
Врач утверждает, что самым главным и распространенным признаком является недержание мочи. Мужчины очень часто просыпаются среди ночи, если такое длится долгое время, то необходимо срочно обращаться к врачу.
Также специалист отметил, что есть связь между эректильной дисфункцией и увеличением предстательной железы. К серьезному симптому врач относит пониженное половое влечение.
Третьим признаком рака простаты является слабый поток мочи.
Врач обращает внимание, что часто признаки онкологии схожи с симптомами увеличения простаты. Поэтому, при первых тревожных сигналах следует обращаться к специалисту.
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