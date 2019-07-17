Врачи рассказали, кому противопоказаны огурцы

Продукт помогает похудеть.Огурцы считаются полезным продуктом, который за счет низкой калорийности помогает контролировать вес. Врачи советуют не злоупотреблять овощем, так как при наличии определенных болезней состояние может ухудшиться.В состав огурцов входит 97% воды и 3% минералов, фолиевой и аскорбиновой кислоты, витаминов. Овощ способен насыщать организм водой и улучшать питание тканей за счет калия. Продукт нейтрализует вредные кислотные соединения, выводит холестерин, нормализует работу кровеносной системы и щитовидной железы, предотвращает формирование камней в органах.Огурцы, подкормленные нитратами и пестицидами, негативно влияют на здоровье. Овощ, способный повысить кислотность желудка, противопоказан при наличии гастрита и язвенной болезни. Людям с заболеваниями почек нельзя потреблять в сутки больше 200 грамм продукта.