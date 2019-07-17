Известный врач рассказал, как уберечь продукты от инфекций

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Пять простых правил.Докор Комаровский рассказал о пяти главных правилах приготовления, употребления и хранения пищевых продуктов. Эти простые советы помогут вам и вашим домочадцам избежать опасных кишечных инфекций.По словам Евгения Комаровского, очень важно тщательно следить за гигиеной рук, обработкой продуктов, условиями их хранения и т. д.Правило № 1. Чаще мойте руки перед едойПеред тем, как брать пищевые продукты и употреблять их, нужно обязательно мыть руки. Особенно, если вы посещаете рынок и касаетесь там сырых продуктов, к примеру, мяса.??????Правило № 2. Поддавайте продукты тщательной термической обработке.Продукты питания должны быть хорошо проварены или прожарены. Избегайте употребления сырых морских продуктов, недожаренного мяса, особенно мяса птицы.Правило №3. Сырое отдельно от приготовленногоСырые продукты не должны контактировать с готовыми, поскольку могут передавать опасные микроорганизмы. Особенно это касается сырых яиц и блюд из них – домашнего майонеза, разнообразных муссов и т. д.Правило № 4. Храните продукты при безопасной температуреНе стоит хранить продукты питания при комнатной температуре, поскольку в них очень быстро размножаются микроорганизмы. Готовую еду нужно хранить в горячем, охлажденном или замороженном виде.Правило № 5. Используйте безопасную воду и безопасные продукты.Все фрукты и овощи нужно чистить перед употреблением. А воду лучше использовать бутилированную, если в качестве воды есть сомнения, ее лучше прокипятить.