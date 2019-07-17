Известный врач рассказал, как уберечь продукты от инфекций
Докор Комаровский рассказал о пяти главных правилах приготовления, употребления и хранения пищевых продуктов. Эти простые советы помогут вам и вашим домочадцам избежать опасных кишечных инфекций.
По словам Евгения Комаровского, очень важно тщательно следить за гигиеной рук, обработкой продуктов, условиями их хранения и т. д.
Правило № 1. Чаще мойте руки перед едой
Перед тем, как брать пищевые продукты и употреблять их, нужно обязательно мыть руки. Особенно, если вы посещаете рынок и касаетесь там сырых продуктов, к примеру, мяса.
??????Правило № 2. Поддавайте продукты тщательной термической обработке.
Продукты питания должны быть хорошо проварены или прожарены. Избегайте употребления сырых морских продуктов, недожаренного мяса, особенно мяса птицы.
Правило №3. Сырое отдельно от приготовленного
Сырые продукты не должны контактировать с готовыми, поскольку могут передавать опасные микроорганизмы. Особенно это касается сырых яиц и блюд из них – домашнего майонеза, разнообразных муссов и т. д.
Правило № 4. Храните продукты при безопасной температуре
Не стоит хранить продукты питания при комнатной температуре, поскольку в них очень быстро размножаются микроорганизмы. Готовую еду нужно хранить в горячем, охлажденном или замороженном виде.
Правило № 5. Используйте безопасную воду и безопасные продукты.
Все фрукты и овощи нужно чистить перед употреблением. А воду лучше использовать бутилированную, если в качестве воды есть сомнения, ее лучше прокипятить.
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Добавил sigivigi в категорию Инфекционные болезни
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