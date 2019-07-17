Названа дневная норма употребления молочных продуктов

Кому лучше не пить молоко.Специалисты озвучили опасную дневную дозу употребления молочных продуктов. Последние имеют ряд преимуществ для здоровья, но только если не превышать рекомендуемую норму.Оптимально в день потреблять порядка 200 граммов молочных продуктов, благодаря этому можно сократить смертность от ряда причин. При этом подчеркнули, что положительный эффект от “молочки” сходит на нет после превышения дозы в 400 граммов. При этом ферментированные продукты, включая кефир и йогурт, более полезны для организма, нежели молоко в чистом виде. Особенно “чистое” молоко не рекомендовано пожилым гражданам, его лучше заменять переработанными вариантами.Молочные продукты могут похвастаться значительным содержанием белков, витамина D, кальция и других полезных микроэлементов. Отказываясь от “молочки”, эксперты советуют удостовериться, что организм получает нужные вещества в достаточном количестве.