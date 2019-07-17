Что есть на ужин, чтобы не поправиться

С недавних пор правильное питание набирает огромную популярности среди тех, кто следит за своим здоровьем, а также за фигурой в частности. Обычно у новичков, которые хотят научиться правильно есть, появляется ряд важных вопросов, на которым им самим очень сложно дать верный ответ.Каждый человек рано или поздно приходит к вопросу: «Что есть на ужин?». Это связано с тем, что именно вечером все лишнее, что мы съедим, приведет к лишнему весу.Ужин при правильном питании обязательно должен быть, но только легкий и не сильно калорийный.Ужинать лучше за 3-4 часа до сна. За это время вы слегка проголодаетесь, а это значит, что вы будете себя чувствовать хорошо, улучшится сон, а ваш желудок также отдохнет во время сна. Поэтому легкий ужин — лучшее, что может быть при правильном питании.Поскольку именно во время сна наш организм занимается восстановлением, то лучше дать организму полезные вещества. Желательно, чтобы это были белки и зелень. Перечень полезных белков: рыба, мясо курицы, морепродукты, творог и яйца (не более чем один желток, а еще лучше два белка).К перечню зелени можно добавить все зеленые овощи, например, капусту, ломтик авокадо, брокколи, огурцы. Сделайте из этих продуктов небольшую порцию салата, но лучше не солите, так как соль задерживает воду и с утра у вас появиться отечность.Если вы худеете, то на тарелке еды должно быть на четверть порции меньше. Только так вы сможете создать дефицит калорий, и организм начнет терять лишние килограммы.Нежелательно есть на ужин фрукты, в течение дня их можно съедать не более трехсот граммов и то только до 16.00 часов. Фрукты сладкие, и если вы будете кушать их на ночь, то только прибавите в весе.