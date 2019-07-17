Шесть привычек, которые вредят почкам

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Проблемы с почками пагубно сказывают на организме: они ведут к отекам, гипертонии, патологической усталости. Между тем, многие из нас вредят почкам собственными же действиямиМедики рассказали, с какими привычками следует распрощаться, чтобы не загубить почки.Малоподвижность. При недостатке двигательной активности и в особенности при длительном сидении на стуле циркуляция крови в нижней части тела ослабевает, что грозит застойными процессами. При этом возникает замкнутый круг: из-за недостаточно активного кровообращения работа почек становится более вялой, что снижает качество фильтрация крови, а это в свою очередь еще сильнее ухудшает состояние парного органа.Недосып. Данные ряда исследований, проводившихся в разных странах, говорят о том, что риск появления и развития почечной недостаточности повышается у тех, кто тратит менее 7 часов.Переохлаждение. Данный фактор является главным пусковым механизмом пиелонефрита, острого воспаления. Его симптомы: повышенная температура, боль в пояснице, болезненное мочеиспускание. Врачи отмечают, что особенно актуальной проблема переохлаждения становится в сезон летних отпусков.Привычка терпеть при позывах в туалет. Ученые настоятельно рекомендуют своевременно отзываться на призывы организма очиститься от вредных веществ и избытка жидкости, и не медлить с посещением туалета при естественных позывах.Постоянные диеты и попытки худеть. Специалисты объясняют: почки окружены жировой защитной капсулой. При сильном похудении эта жировая прослойка уменьшается, что понижает и степень защиты почек.