Врачи объяснили, почему появляется целлюлит

Причина оказалась довольно неочевидной.Множество женщин каждый день борются со злосчастным целлюлитом, и все это ради идеальных форм. Медики рассказали, что же все таки формирует эту ненавистную апельсиновую корку на теле женщины. Причины оказались весьма неожиданными.Медики рассказали, что на появление целлюлита питание и спортивная активность не влияют. Все это зависит от гормонального фона женщины. Если у вас есть целлюлит, это может быть признаком того, что с гормонами в организме не все в порядке.Медики отмечают, что только женские гормоны способны формировать целлюлит. Это объясняет, почему от такого вида жирового слоя страдают в основном женщины.Такая апельсиновая корка может появиться даже в подростковом возрасте. При этом у девушки даже не будет избыточного веса. Все потому, что именно в этот период гормоны в человеческом организме более всего нестабильны.Также медики рассказали, что причиной появления целлюлита может быть страсть к газировке и спиртному. Дело в том, что алкогольные напитки обезвоживают организм человека, нарушает работу сердечно-сосудистой системы