Любовь к шоколаду и другим сладостям повышает вероятность рака

Избыточный вес, возникающий на фоне чрезмерного потребления сахара.Эксперты в области онкологии поделились мнениями о том, что слишком активное потребление сладкого может способствовать росту избыточного веса, а также образованию раковых опухолей.По словам медиков, росту злокачественных новообразований потворствуют быстрые углеводы, потребление которых ведет к повышению концентрации глюкозы в крови. В связи с этим увеличивается также производство в организме инсулина и инсулиноподобного фактора роста (IGF), который запускает сигналы, способствующим формированию раковых опухолей.«Инсулиноподобный фактор роста участвует в процессе развития клеток и тканей организма. Он запускает целый путь из разных сигналов. В конечном итоге чрезмерная активация данного сигнального пути может приводить к образованию опухолей», — сказал ученый.Симптоматично, что недавнее исследование французских ученых выявило связь между потреблением сладких напитков (неважно, газировки или свежевыжатых фруктовых соков) и повышенным риском рака. Склонность к раку у любителей сладких напитков специалисты обнаружили, когда проанализировав питание и показатели здоровья более 100 тысяч человек. Чаще всего онкозаболевания среди этих людей фиксировались у тех, кто постоянно пил колу и фруктовые фреши.Избыточный вес, возникающий на фоне чрезмерного потребления сахара, представляет собой особую онкологическую угрозу для женщин: у полных дам-сладкоежек повышена вероятность рака груди. Специалист пояснил, что излишки жира и веса активизируют синтез женские половых гормонов эстрогенов, чей повышенной уровень усиливает рост клеток.Помимо этого факторами предрасположенности к развитию рака у женщин являются наследственность, прием гормональных контрацептивов, заместительная гормонотерапия, раннее начало менструации (до 13 лет) и позднее ее завершение (позже 55 лет), а также отсутствие родов или поздние роды и отсутствие лактации, дополнил онколог.