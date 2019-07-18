Названы лучшие ягоды, снижающие кровяное давление

Ученые обнаружили, что у всех участников значительно улучшились показатели артериального давления.Известно, что при отсутствии лечения высокое кровяное давление может привести к уплотнению и утолщению артерий, что в свою очередь увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Одним из лучших способов избежать этих осложнений является соблюдение здоровой диеты.В ходе предыдущих многочисленных исследований было обнаружено, что эффективной способностью снижать артериальное давление обладают некоторых продукты, в числе которых и ягоды.Во время недавнего исследования добровольцам было предложено включить в свой ежедневный рацион несколько видов ягод и придерживаться его в течение восьми недель.В результате ученые обнаружили, что у всех участников значительно улучшились показатели артериального давления, а также состояние здоровья сердца.По мнению специалистов, все дело в высоком содержании полифенолов, которые оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему. Как выяснилось, самыми эффективными в борьбе с повышенным кровяным давлением оказались клубника, ежевика, смородина и черника.По словам ученых, достаточно съедать 150 грамм этих ягод в день, чтобы уже через несколько недель заметить улучшения в здоровье.Согласно исследованию, проведенному учеными из Университета Восточной Англии и Гарварда, черника, например, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 15%. При этом, как выяснилось, эффективно помогают не только свежие ягоды, но и сушеные.Наряду со здоровой диетой медики советуют не забывать и о регулярной физической активности, которая может включать в себя любые упражнения: от привычного спорта до обычных прогулок и садоводства.Помимо этого, поддержать артериальное давление на должном уровне поможет сокращение потребления кофеина, соли, хороший ночной сон, а также отказ от курения.