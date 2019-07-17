Медики рассказали, кому нельзя носить золото

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Многие ученые на протяжении столетий изучали свойства золота и пришли к выводу, что оно способно оказывать влияние на самочувствие человека.Так, в ходе исследования выяснилось, что золотые украшения имеют стимулирующие действия.Особенно противопоказано золото людям с активной нервной системой. По словам ученых, золото замедляет процессы обмена веществ в организме. Поэтому и повышается риск появления депрессии.Также выяснилось, что золото категорически противопоказано эмоциональным людям. Его нельзя носить людям, страдающим эпилепсией, так как оно может спровоцировать приступы заболевания.