Медики рассказали, кому нельзя носить золото
Так, в ходе исследования выяснилось, что золотые украшения имеют стимулирующие действия.
Особенно противопоказано золото людям с активной нервной системой. По словам ученых, золото замедляет процессы обмена веществ в организме. Поэтому и повышается риск появления депрессии.
Также выяснилось, что золото категорически противопоказано эмоциональным людям. Его нельзя носить людям, страдающим эпилепсией, так как оно может спровоцировать приступы заболевания.
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