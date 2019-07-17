Врачи рассказали, как защититься от преэклампсии

В этих продуктах питания содержатся пищевые волокна, которые увеличивают уровень нутриентов, регулирующих иммунную систему.А это защищает беременных и их будущих детей от опасных скачков артериального давления.Будущие мамы, которые употребляют содержащие большое количество волокон продукты питания, реже рискуют столкнуться с преэклампсией. К такому выводу пришли исследователи из Австралии. Кишечные бактерии производят нутриенты под названием короткоцепочечные жирные кислоты, когда они расщепляют диетические волокна из фруктов и овощей. Исследование показало, что будущие мамы с низким уровнем этих жирных кислот в кровотоке чаще сталкиваются с опасными скачками артериального давления.Хотя наука до сих пор не знает точных причин преэклампсии, есть твёрдая уверенность в том, что она является следствием нарушений иммунной системы. Короткоцепочечные жирные кислоты оказывают противовоспалительное воздействие, которое помогает регулировать иммунитет. Именно поэтому авторы исследования призывают будущих мам есть настоящую пищу, а не разного рода высокопереработанные продукты питания. В рацион беременных должны входить преимущественно растительные продукты. При этом превышение объема калорий быть в рационе не должно, и совет «питаться за двоих» выполнять не следует.В целом, исследование показало, что кишечные бактерии матери и ее питание являются критически важными для здоровой беременности. Преэклампсия — это осложнения во время беременности, вызывающее скачки артериального давления и появление белка в моче. По статистике с ней сталкиваются до 6% всех будущих матерей.