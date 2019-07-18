Ученые: Каждому человеку нужно свое количество сна

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У каждого человека существует своя норма по количеству часов сна, сообщил в беседе с журналистами врач-сомнолог Александр ПальманПо словам Пальмана, чтобы чувствовать себя выспавшимся, требуется порядка семи-восьми часов сна. В то же время есть люди, на которых не распространяются эти усредненные цифры. В истории известно немало примеров того, что многие люди способны высыпаться за небольшое количество времени и семь часов для них — это слишком много. Но также существуют люди, которые физиологически не в состоянии высыпаться даже за девять часов.Каждому человеку необходимо свое количество сна, поэтому норма может меняться, подчеркнул сомнолог, отметив, что на подобные изменения влияют «чисто генетически заложенные нюансы».Также Александр Пальман сообщил, что недосып, случающийся время от времени, не опасен для человека, и периодический недосып, имеющий место в будние дни, вполне возможно компенсировать длительным сном в выходные. Однако, констатировал эксперт, но такой образ жизни не должен становиться регулярным.Кроме того, сомнолог порекомендовал обязательно обратиться к врачу в том случае, когда на сон тратится достаточное время, но человек все равно ощущает усталость и недосып. С подобной проблемой могут быть связаны многие нарушения и заболевания, как психологического, так и физического свойства. Поэтому нужно обязательно искать причину избыточной сонливости (гиперсомнии) и выяснять, как с ней работать, сказал Александр Пальман.