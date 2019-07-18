Назван список самых полезных бобовых продуктов

Медики составили список наиболее полезных бобовыхкультур.Они выяснили, что употребление таких растений в пищу благоприятно влияет на весь организм.Одними из самых полезных считаются соевые бобы. Специалисты определили, что добавление в рацион блюд из семян сои снизит риск онкологии желудка. Пойдет на пользу и употребление фасоли. Она поможет поддержать уровень сахара в норме и станет отличным ресурсом железа, клетчатки и белков. Способствовать контролю сахара в организме будет нут. Эксперты советуют заменить им белый хлеб.Следует обратить внимание на чечевицу. Это растение станет отличным скоплением альфа-аминокислоты, способствующей выработке «гормона счастья», таким образом, защищая от депрессий. В свою очередь горох снизит риск смерти от сердечной недостаточности. Специалисты говорят, что этот эффект заметен, по большей части, у мужчин.