Дерматолог рассказал, как выбрать правильную и эффективную защиту от солнца

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Ультрафиолетовые лучи очень разнообразны, это целый спектр излучения.Для человека наиболее опасны коротковолновые лучи УФ-А и УФ-В, собственно благодаря им мы и загораем, но именно они могут стать причиной развития тяжелых недугов.Лучи УФ-В проникают только в верхние слои кожи и вызывают пигментацию.«При чрезмерном «излучении» эти лучики способны вызвать существенные неприятности, начиная от солнечной аллергии и вплоть до меланомы. УФ-А лучи на кожу практически не воздействуют, но они тоже не безобидны. Проникая глубоко в ткани, они способствуют появлению и «высвобождению» в организме свободных радикалов. А их медики связывают с быстрым старением организма, целым рядом расстройств в работе органов и даже с развитием злокачественной опухоли.Вот почему выходить на яркое солнце даже утром и под вечер не стоит, тем более находиться на ярком солнце в течение середины дня, не нанеся предварительную защиту на кожу.Современные солнцезащитные средства довольно эффективны и сейчас их огромный выбор для любого типа кожи, с различной степенью защиты, для мужчин и женщин и т.д. Потому игнорировать эту косметику не стоит», — отметила врач.При этом специалист подчеркнула, что женщинам стоит использовать разные кремы для лица и тела, а для детей – приобрести специально разработанные для их нежной кожи кремы и лосьоны из детской «линейки».«Кремы и лосьоны для загара содержат соединения, которые работают как фильтры, не пропускающие «лишних» лучей в наш организм. Выбирая средство, руководствуйтесь своими индивидуальными особенностями (цвет кожи, волос и глаз)Индекс защиты обозначается на упаковке маркировкой SPF. Чем светлее ваша кожа, тем выше должна быть защита. А вот смуглым людям достаточно защиты до 25 единиц» — отметила врач.При этом врач предупредила – совсем отказываться от пребывания на солнце тоже не стоит. Во-первых, это позитивные эмоции, а во вторых под воздействием солнечного тела происходит образование витамина В и усвоение сразу нескольких групп витаминных соединений.