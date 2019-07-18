Медики подсказали, как выбрать арбуз без нитратов

До старта арбузного сезона еще почти месяц, но на рынках и лотках уже вовсю ими торгуют.Медики рекомендуют не соблазняться на ранние ягоды, но если уж терпеть нет мочи, тщательно выбирайте плод, чтобы не попасть после трапезы на больничную койку.Главная опасность ранних арбузов – нитраты, они не имеют вкуса или привкуса, потому почувствовать опасность очень сложно. Но стоит обращать внимание на ряд характерных признаков, которые укажут на содержание в плодах вредных веществ, а чтобы окончательно убедиться в безопасности ягоды можно провести несколько простых тестов в домашних условиях.Указывать на то, что конкретный арбуз безопасен должно желтое пятнышко на одном из его боков – оно свидетельствует о том, что плод долго соприкасался этим местом с землей, пока рос, стало быть, никакими ускорителями роста его не пичкали. При сжимании арбуза он должен издавать тихий, едва слышный треск, а полосы на нем должны быть хорошо выражены. Перед покупкой желательно немного поцарапать плод ногтем – если ягода выращена в натуральных условиях, кожура легко будет сдираться, а не «продавливаться» вниз.«Надежнее всего приобрести портативный нитратометр – это не такой уж дорогой прибор, о уместиться в женкой сумочке, зато при контакте с мякотью (на рынках ведь всегда предлагают разрезать арбуз), он довольно точно покажет вам насколько безопасен этот плод. Есть также несколько простых способов определить безопасность арбуза в домашних условиях. Просто опустите арбуз в воду (если, конечно, он не надрезан) – безопасный плод должен держаться на воде, а при высоком количестве нитратов он опустится на дно.Если арбуз надрезали уже на рынке –разрежьте его дальше по долькам и посмотрите на срезы. В безопасном арбузе они не могут быть ровными, к тому же будут вины крупинки в самой мякоти, а вот срез нитратной ягоды будет идеально гладким», — говорит эксперт.Можно также внимательно осмотреть мякоть арбуза, который разрезали напополам, наличие белых или желтых прожилочек – верный признак того, что ягоды выращивали с применением опасных средств.