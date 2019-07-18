Эксперты рассказали, в чем вред зубных щеток

Группа американских ученых провела ряд исследований и выяснила, что зубные щетки опасны для здоровья.Все потому, что триклозан, который содержится в некоторых зубных пастах, накапливается в полимерной щетине зубной щетки.Триклозан может высвобождаться из щетинок и попадать со слюной в организм человека в неконтролируемых дозах, которые могут представлять опасность для здоровья.Триклозан — органическое соединение, которое используют как бытовое антимикробное средство, причиняет вред не только микроорганизмам. Ученые доказали гипотезу о гибели клеток из-за воздействия триклозана на митохондрии — органеллы, вырабатывающие энергию.Так, в ходе исследования стало известно, что молекулы триклозана взаимодействуют с внутренней мембраной митохондрий и буквально «делают в ней дырки».Также, ранее сообщалось, что Colgate и Apple анонсировали высокотехнологичную зубную щетку E1. Устройство способно давать обратную связь в режиме реального времени, «составлять карту» рта и использовать звуковые вибрации, чтобы удалить большее количество налета.