Названа диета, помогающая сбросить до 12 кг за неделю

Бешенная популярность голливудской диеты основывается не только на её эффективности, но и на доступности.Методика предполагает исключение определённых продуктов во время похудения, а длительность составляет не более двух недель.Звёздная диета, основной принцип которой является полное исключение из рационов простых углеводов в виде сахара и его примесей, а также сокращения сложных, из которых разрешены гречневая, овсяная и перловая крупа. Именно такой шаг провоцирует организм на запуск естественного сжигания жировой прослойки до 12 килограмм.Также рацион предусматривает строгий отбор потребляемых жиров. Из допустимых продуктов разрешены кешью, арахис, грецкие и кедровые орехи, а также оливковое, льняное и кокосовое масло, семена чиа и кунжута, а также авокадо. В отношении белка всё намного проще и лояльней. Именно это вещество стоит потреблять не менее 120 грамм в сутки. В продуктах нет ограничений: куриное и говяжье мясо, морская и речная рыба, мидии, креветки, кальмары и красная икра, куриные яйца и творог.Но во время такой диеты необходимо следить не только за продуктами, но и за количеством потребляемой соли, не превышая границу 7 грамм в сутки. В противном случае можно ждать отёков, которые задерживают воду в организме и не дают раскрыться запущенному процессу расцепления жиров. Диетологи рекомендуют придерживаться этой двухнедельной диеты не чаще, чем раз в полгода.