7 способов контролировать симптомы цистита

Это заболевание имеется у миллионов жителей нашей страны, и у некоторых оно принимает хроническую форму. Помимо выписанных врачами лекарств следует обратить внимания на рекомендации, помогающие контролировать цистит.Горячая ванна. Приём теплой ванны снижает стресс и расслабляет тазовые мышцы, уменьшая уровень боли. Однако не используйте продукты для ванны, которые могут вызывать раздражения интимных органов.Пешие прогулки. Мягкие, но постоянные физические нагрузки очень полезны для снижения уровня стресса. При этих нагрузках выделяются эндорфины, которые можно назвать природными обезболивающими. Особенный эффект приносят плавание и аэробика в воде, йога, ушу, а также просто пешие прогулки.Собаки. Исследования показывают, что регулярно взаимодействующие с собаками люди имеют меньший уровень стресса. Кроме того, этих животных необходимо постоянно выгуливать, из-за чего вы будете более активно двигаться.Массаж. Нежный массаж великолепно избавляет от стресса. Обращайтесь за проведением этой процедуры к профессионалу, но избегайте массажа глубоких тканей, поскольку он может быть болезненным.Духовные практики. К ним относятся медитации, походы в церковь, чтение Библии и тому подобное. Все зависит от ваших религиозных предпочтений.Отдых. Находите время для отдыха каждый день. Выключайте всю электронику, старайтесь не думать ни о чем тревожном, занимайтесь любимыми делами вроде прослушивания музыки или чтения интересной книги.Психотерапевт. Возможно, этот специалист не очень хорошо разбирается в деле лечение цистита, Зато он превосходно понимает то, как уменьшить уровень стресса. Кроме того, он поможет вам лучше справляться с болями.