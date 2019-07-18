Упражнения защищают от боли в спине, улучшая состояние межпозвонковых дисков

Именно плохое состояние межпозвонковых дисков специалисты считают причиной болей в спине. Регулярные физические упражнения защищают от дегенерации дисков и служат профилактикой болевых симптомов.Согласно данным исследования под авторством ученых из Университета Гетеборга в Швеции, физическая активность стимулирует рост клеток в межпозвонковых дисках, что способствует защите от появления болей в пояснице.«Боль в поясничном отделе позвоночника – это, как правило, следствие дегенеративных изменений в межпозвонковых дисках», - констатировали специалисты.Ученые поясняют, что каждый диск играет роль хрящевого буфера между позвонками, который не только защищает их от трения, но и обеспечивает подвижность позвоночнику. Но клетки в хрящевой ткани, из которой состоят межпозвонковые диски, могут умирать, что приводит к истончению дисков и повышает риск разрушений в них. При этом положение позвонков начинает меняться, и это способно стать причиной мучительных болей в спине.Исследователи экспериментировали с лабораторными крысами. Часть животных заставляли бегать в колесе примерно час в день, тогда как часть могла просто слоняться по вольеру, как им вздумается. Когда ученые проверили эффект физических упражнений, оказалось, что у бегавших грызунов появилось больше новых клеток в межпозвонковых дисках по сравнению с теми, кто перемещался без дополнительных физических упражнений .«Физкультура уже стала важной частью лечения болей в спине, и мы получаем подтверждение ее эффективности в этой отрасли. Физические упражнения могут существенно отсрочить повреждение дисков и появление болей», - сообщили шведские специалисты.