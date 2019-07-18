Ежедневные 60 грамм орехов помогают снизить уровень глюкозы в крови при диабете 2 типа

Регулярное употребление в пищу орехов помогает улучшить показатели работы организма у диабетиков.Исследователями из Канады был проведен мета-анализ данных 12 клинических исследований с участием в них 450 пациентов с диабетом 2 типа. Они пришли к выводу о том, что ежедневное употребление в пищу около 60 грамм орехов оказывает позитивное влияние на два основных биохимических показателя – гликированный гемоглобин (средний уровень содержания сахара в крови), а также уровень глюкозы в крови натощак.По словам ученых, речь не идет о каком-то отдельном виде орехов. Функции организма у диабетиков, отмечают они, помогает улучшить употребление миндаля, бразильского ореха, кешью, каштанов, кокосов, орехов пекан, фундука, макадамии, грецких орехов, кедровых орешков, фисташек.«Ежедневное употребление в пищу примерно двух порций этих орехов по 30 грамм помогает снизить и стабилизировать уровень глюкозы в крови при диабете 2 типа», - постулировали канадские специалисты.Они добавили, что наиболее выраженный эффект в деле улучшение показателей глюкозы в крови у диабетиков проявляется в том случае, когда орехами в рационе заменяются быстрые, рафинированные углеводы, а не насыщенные жиры.