Врач-диетолог: не используйте летом мучное и сладкое для перекусов

Сладкие и мучные изделия летом несут повышенный риск отравления, а также способствуют появлению неприятных симптомов, тошноты, вялости и сонливости. Специалисты советуют не использовать их как перекусы в течение рабочего дня.Врач-диетолог Людмила Бабич предупредила об опасности употребления булочек, конфет и пирожных в летнюю жару. По ее словам, организм, который и так работает с некоторым напряжением из-за действия жаркой погоды, после таких продуктов столкнется лишь с дополнительной нагрузкой.Вначале, отметила Бабич, из-за повышения уровня глюкозы после употребления сладкого и мучного может возникнуть чувство бодрости, однако длиться оно будет недолго, поскольку уровень глюкозы столь же резко, как он вырос, понизится. В результате наступят упадок сил, сонливость, ощущение усталости. Для организма, в особенности для его сосудистой системы, подобные «качели» очень вредны.«Вместо конфет и булочек на рабочем месте лучше перекусить овощами и фруктами, подойдет даже печенье, например овсяное или легкие крекеры, но точно не тортик или пирожное», - сказала врач-диетолог.Для перекуса эксперт предложила использовать кусок черного или зернового хлеба с легким сыром.Также специалист посоветовала отказаться от чая или кофе с сахаром. Для поддержания работоспособности и тонуса, отметила Бабич, лучше пить зеленый чай или воду, можно с добавлением лимона. Вместо сахара к чаю диетолог порекомендовала использовать мед, употребляемый вприкуску. Мед содержит много ценных для здоровья микроэлементов, и его употребление прибавляет сил.