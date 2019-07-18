Врач-диетолог: не используйте летом мучное и сладкое для перекусов
Врач-диетолог Людмила Бабич предупредила об опасности употребления булочек, конфет и пирожных в летнюю жару. По ее словам, организм, который и так работает с некоторым напряжением из-за действия жаркой погоды, после таких продуктов столкнется лишь с дополнительной нагрузкой.
Вначале, отметила Бабич, из-за повышения уровня глюкозы после употребления сладкого и мучного может возникнуть чувство бодрости, однако длиться оно будет недолго, поскольку уровень глюкозы столь же резко, как он вырос, понизится. В результате наступят упадок сил, сонливость, ощущение усталости. Для организма, в особенности для его сосудистой системы, подобные «качели» очень вредны.
«Вместо конфет и булочек на рабочем месте лучше перекусить овощами и фруктами, подойдет даже печенье, например овсяное или легкие крекеры, но точно не тортик или пирожное», - сказала врач-диетолог.
Для перекуса эксперт предложила использовать кусок черного или зернового хлеба с легким сыром.
Также специалист посоветовала отказаться от чая или кофе с сахаром. Для поддержания работоспособности и тонуса, отметила Бабич, лучше пить зеленый чай или воду, можно с добавлением лимона. Вместо сахара к чаю диетолог порекомендовала использовать мед, употребляемый вприкуску. Мед содержит много ценных для здоровья микроэлементов, и его употребление прибавляет сил.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил stulout в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий