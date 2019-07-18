Назвали напиток, помогающий похудеть за неделю

Эксперты в области питания нашли напиток, который поможет избавиться от жировых отложений без изнурительных тренировок в спортзале или строгих диет.Поможет в похудении простой рецепт сока, для приготовления которого понадобятся всем известные овощи и фрукты.Исследования специалистов показали, что сок из огурца, сельдерея и ананаса очищает организм от вредных веществ и помогает легко сбросить вес. Употреблять его нужно по утрам перед едой не более одной недели. При этом если будут наблюдаться какие-то неприятные реакции организма, то прием напитка лучше прекратить.Такой напиток для похудения легко приготовить, он не требует много времени и сложных ингредиентов и обладает приятным вкусом. Для приготовления чудо-сока необходимо огурец, сельдерей и ананас помыть, порезать и смешать в блендере.Диетологи предупреждают, что употребление этого напитка окажет должный эффект в случае изменения рациона, но никаких строгих ограничений в пище нет. Всего лишь нужно питаться здоровой едой, заменив сладкое на фрукты.