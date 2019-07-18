Выявлена полезная сторона женской полноты

Жир защищает женщин в период менопаузы от инсульта и сердечных заболеваний.У женщин со здоровым весом риски этих болезней были выше, если у них было больше жировых отложений на животе и меньше, если на бедрах. К такому выводу пришли ученые из медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке,.Исследование «Инициатива женского здоровья», в котором участвовали 2600 женщин старше 18 лет, показало следующее: у так называемых «яблокообразных» женщин (больше абдоминального жира) риск заболеваний сердца был в три раза выше, чем у «грушевидных» (больше жира на бедрах).По словам специалистов, представительницы слабого пола с фигурой-«яблоком» должны пытаться избавиться от отложений в проблемной области и стать более «похожими на грушу».