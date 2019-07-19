Медики перечислили продукты, способствующие засыпанию

Оказывается, пища способна влиять на сонливость.Ученые рассказали, какие продукты содержат в себе гормон, который помогает заснуть.Отмечается, что недостаток сна является опасным для здоровья, поскольку из-за него увеличивается риск развития артериальной гипертензии и сахарного диабета.Важно помнить, что мелатонин не работает как снотворное. Он только дает человеческому мозгу сигнал, что необходимо готовиться ко сну. Кроме того, у него получается регулировать температуру тела, кровяное давление и уровни других гормонов.Мелатонин стал популярной пищевой добавкой, особенно среди людей, страдающих от недосыпания.Мелатонин содержится в готовом виде в следующих продуктах: вишня и вишневый сок, грецкие орехи, кукуруза, имбирь, овсяные хлопья, арахис и арахисовое масло. Кроме того, этот гормон можно найти в спарже, бананах, помидорах, брокколи и брюссельской капусты.В гранате, клубнике, маслинах и оливках, зеленом и черном чаях и свежей мяте тоже можно найти этот гормон. Однако, стоит не забывать об осторожности, поскольку передозировка может привести к крайне негативным последствиям. Можно получить состояние, похожее на похмелье, которое будет включать следующие симптомы: дезориентация, на сон уходит больше времени, чем обычно, и на следующие сутки будет ощущение туманности в голове.Мелатонин часто рекомендуют как простой способ избавиться о джетлага (смена часовых поясов). Однако его все же не стоит принимать сразу после прилета. Если вы точно не знаете, где находились ваши внутренние часы и когда именно вам нужно вставать и засыпать в другой стране – рискуете сбить все собственное производство гормона в теле.