Медики рассказали, какими заболеваниями можно заразиться от животных

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Животные иногда представляют самую настоящую угрозу для людей.Во-первых, человека может поразить антропозоонозная инфекция. За ней принято вести строгий ветеринарный и эпидемиологический контроль.Медики относят каждый конкретный диагностированный случай к сложной ситуации. К слову, болезнь могут передавать и дикие животные, а также крупный рогатый скот.Болезнь Лайма является одной из самых известных, которая передается от животных к человеку. Недуг развивается на фоне бактерий Borrelia burgdorferi через укусы зараженных клещей. С этим заболеванием нередко сталкиваются собак, кошки, крупный рогатый скот и человек. Часто переносчиками бактерий являются клещи и грызуны.Болезнь Бруцеллез вызывают бруцеллы, которые обнаруживаются у диких свиней, лосей, оленей, собак. У последних патогены поражают репродуктивную систему. Вероятность заразиться человеку в этом случае маленькая. Среди симптомов медики выделяют депрессию, головную боль, постоянную усталость, лихорадку. Недуг может передаваться через молочные продукты.Человек заражается бешенством после укуса инфицированного животного. В таком случае ему требуется карантин и профилактические мероприятия против распространения вируса. Кроме этого, необходима срочная вакцинация.Бактерии Yersinia pestis вызывают чуму, которая часто переносится блохами. В случае эпидемии могут умереть до 90% колонии животных. В средние века в результате болезни погибли миллионы людей.Человек может заболеть лихорадкой Западного Нила. Переносчиками данного вируса выступают комары и клещи. Поражает он ослов, лошадей, но им не делают прививки, чтобы избежать гибели. Человеку инфекция передается посредством укусов комаров.Сальмонеллез также часто диагностируется у людей. Заражения происходит из-за употребления продуктов питания, в которых содержатся бактерии сальмонеллы, зачастую опасность представляют яйца. У человека появляются симптомы, похожие на кишечную инфекцию. Также в список вошли зоонозные инфекции, которые вызываются вирусами типа А.