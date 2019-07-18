Эти советы помогут продлить молодость кожи

Дерматологи поделились важными рекомендациями.С каждым годом женщина вынуждена наблюдать, как время уносит ее сияющее, молодое лицо, взамен оставляя лишь тень от красоты и мелкие морщинки.Причина старения находится в структуре самой кожи и в отсутствии нужного ухода. Как сохранить здоровую, молодую кожу и замедлить старение?Нет вредным привычкам!Желаете сохранить молодость? Бросайте курить! Подкуренная сигарета – это огромное количество выделяемых смол, которые вдыхаете вы и ваши близкие. Наша кожа, как губка способна впитывать все вокруг, а если среда содержит вредные вещества, то вероятность, что они попадут в организм, равна 100%.Что касается спиртных напитков, то здесь несколько иной вред. Спирт вытягивает из организма всю жидкость, которая делает кожу эластичной. Алкоголь несет вред внутренним органам, а те в свою очередь свое болезненное состояние отражают на коже человека. Также стоит заметить, что спиртное расширяет сосуды, и где гарантия, что в один прекрасный день на вашем лице не появятся красные прожилки.Правильная косметика – правильная реабилитация!Всегда снимайте макияж на ночь – это закон молодости. Используйте правильно подобранный крем, соответствующий вашему типу кожи. Убедитесь, что ваш крем содержит ретинол, который омолаживает и помогает легко избавиться от отмершего слоя. Обязательно проводите косметические маски, и делайте пилинг, который способен за одну процедуру сотворить чудо.Предупреждение старенияКак часто мы подставляем свое лицо навстречу ласковому солнышку, и даже не догадывается, что именно оно, коварное, виновато во многих наших морщинках. Всегда защищайте лицо защитным кремом, благо, с приходом лета, полки косметических магазинов буквально ломятся от предлагаемого товара, поэтому сделать выбор будет несложно.Во время пляжного периода не загорайте много. Купите себе стильную широкополую шляпу, в которой вам будет красиво и комфортно.Зимой наносите на лицо густой, питательный крем за полчаса до выхода. Остатки промокните салфеткой и затем выходите на улицу. Колючие снежинки и порывы ветра способны травмировать кожу, поэтому придя домой, обязательно поухаживайте за лицом.Питание – ключ здоровья!О правильном питании уже сказано немало, но придерживаются его не многие. И это не правильно, так как здорово питаться – это ведь вкусно. Никто не говорит хрустеть одной морковкой, существует масса блюд, которые дарят насыщение, вкусовое удовольствие и здоровье.Главное все правильно сбалансировать, и есть всего понемногу, и тогда ваш организм будет получать все необходимое, что и нужно для здоровья кожи.Никогда не допускайте обезвоживания организма, так как коже требуется влага. Сухость – это трещинки и морщинки, а это как раз, то от чего мы желаем избавиться.