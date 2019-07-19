Врачи объяснили, почему спать в пижаме вредно

Почему лучше спать без одежды.Практически каждый третий житель Америки предпочитает спать без одежды — об этом сообщил Национальный фонд США. Прочитав нашу статью, может и вы захотите примерить на себя «костюмы Адама и Евы».Почему без одежды лучше спится? Из-за сохранения пижамой нашего тепла, мы ночью часто просыпаемся от перегрева. В результате на утро получаем сонливость и разбитость.Прикосновения к обнажённому телу партнёра создаёт игривое настроение и пробуждает интимное влечение. Всё это происходит благодаря выработке окситоцина и эндорфинов в организме.Все слышали, что для размножения бактерий необходимо тепло и влажность. Сон в пижаме — лучший способ помочь бактериям размножиться: тепло+влажность — отличный результат. Особенно это актуально для интимной зоны человека. Ещё учёные установили, что у мужчин, которые любят спать в одежде, из-за повышенной температуры, снижается качество спермы, что может негативно отразиться при зачатии детей. Именно по этой причине специалисты рекомендуют отказаться от ночного сна в трусах и отказаться от узкого белья.Хорошо выспавшийся человек — спокойный, добрый. Как известно, бессонница и стресс способствуют накоплению жира. Именно поэтому, хорошо выспавшиеся люди обычно стройные.Сон в пижаме, предполагает наличие лишнего тепла, которое мешает хорошо выспаться. А от качества сна во многом зависит красота и цвет нашей кожи. Так что, если хотите быть молодыми и красивыми — спите нагишом.Ещё сон в прохладном состоянии способствует улучшению обмена веществ, что сказывается на снижении уровня глюкозы в крови.И, наконец, любая пижама стоит денег, а хорошая — не малых денег. А если подсчитать, сколько пижам мы покупаем на протяжении всей жизни, вместо того, что бы купить действительно нужную вещь, то становится ясно: лучше спать без одежды.