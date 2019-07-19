Медики предупредили об опасности каши из старой крупы

Такая еда может вызвать рак.Каша, приготовленная из старой крупы с истекшим сроком годности, может вызвать появление раковых клеток в организме.Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, терапевт Анна Белоусова, предупредила об опасности блюд из старых круп. Специалист отметила, что в крупе позапрошлого года происходит процесс прогорклости жиров.«Такие жиры способны принести кучу вреда, вплоть до повышения риска развития рака», — констатировала терапевт.По словам эксперта, определить прогорклые жиры не трудно: им свойствен специфический запах и неприятный вкус. Но прогорклость — это не просто испорченные вкусовые качества. Жир прогоркает из-за контакта с кислородом при долгом или неправильном хранении, при этом осуществляется окислительный процесс, меняющий его химический состав: в жире образуются токсичные для человеческого организма соединения, которые не разрушаются при тепловой обработке.Есть данные о том, что употребление прогорклого масла в пищу разрушает человеку печень.