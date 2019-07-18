Названы продукты, помогающие уснуть

Они содержат гормон сна.

Недостаток сна является очень вредным, так как это снижает производительность и увеличивает риск развития таких заболеваний, как артериальная гипертензия и сахарный диабет.

Сам мелатонин не усыпляет, как снотворное, а дает мозгу и телу сигнал, что нужно идти спать. Он также помогает регулировать температуру тела, кровяное давление и уровни других гормонов.

Мелатонин – что это?
Это гормон, который сообщает телу, когда надо ложиться в постель. Он также стал популярной добавкой, особенно среди людей, страдающих от недосыпания. Мелатонин часто называют «гормоном сна», потому что высокий уровень этого вещества помогает заснуть. Положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, повышает уровень гормона роста у мужчин и является мощным антиоксидантом.

Где содержится мелатонин?
Кроме добавок, мелатонин можно найти в некоторых продуктах питания.

Мелатонин содержится в готовом виде в таких продуктах:

– вишня и вишневый сок;

– грецкие орехи;

– кукуруза;

– имбирь;

– овсяные хлопья;

– арахис и арахисовое масло;

– спаржа;

– бананы;

– помидоры;

– брокколи и брюссельская капуста;

– гранат;

– клубника;

– маслины и оливки;

– зеленый и черный чай;

– свежая мята.

Побочное действие гормона сна
От передозировки мелатонина можно получить состояние, похожее на похмелье: дезориентация, на сон уходит больше времени, чем обычно, и на следующие сутки будет ощущение туманности в голове.

Мелатонин часто рекомендуют как простой способ избавиться о джетлага (смена часовых поясов). Однако его все же не стоит принимать сразу после прилета. Если вы точно не знаете, где находились ваши внутренние часы и когда именно вам нужно вставать и засыпать в другой стране – рискуете сбить все собственное производство гормона в теле.
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