Названы продукты, помогающие уснуть
Недостаток сна является очень вредным, так как это снижает производительность и увеличивает риск развития таких заболеваний, как артериальная гипертензия и сахарный диабет.
Сам мелатонин не усыпляет, как снотворное, а дает мозгу и телу сигнал, что нужно идти спать. Он также помогает регулировать температуру тела, кровяное давление и уровни других гормонов.
Мелатонин – что это?
Это гормон, который сообщает телу, когда надо ложиться в постель. Он также стал популярной добавкой, особенно среди людей, страдающих от недосыпания. Мелатонин часто называют «гормоном сна», потому что высокий уровень этого вещества помогает заснуть. Положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, повышает уровень гормона роста у мужчин и является мощным антиоксидантом.
Где содержится мелатонин?
Кроме добавок, мелатонин можно найти в некоторых продуктах питания.
Мелатонин содержится в готовом виде в таких продуктах:
– вишня и вишневый сок;
– грецкие орехи;
– кукуруза;
– имбирь;
– овсяные хлопья;
– арахис и арахисовое масло;
– спаржа;
– бананы;
– помидоры;
– брокколи и брюссельская капуста;
– гранат;
– клубника;
– маслины и оливки;
– зеленый и черный чай;
– свежая мята.
Побочное действие гормона сна
От передозировки мелатонина можно получить состояние, похожее на похмелье: дезориентация, на сон уходит больше времени, чем обычно, и на следующие сутки будет ощущение туманности в голове.
Мелатонин часто рекомендуют как простой способ избавиться о джетлага (смена часовых поясов). Однако его все же не стоит принимать сразу после прилета. Если вы точно не знаете, где находились ваши внутренние часы и когда именно вам нужно вставать и засыпать в другой стране – рискуете сбить все собственное производство гормона в теле.
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