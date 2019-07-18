Названы продукты, помогающие уснуть

Они содержат гормон сна.Недостаток сна является очень вредным, так как это снижает производительность и увеличивает риск развития таких заболеваний, как артериальная гипертензия и сахарный диабет.Сам мелатонин не усыпляет, как снотворное, а дает мозгу и телу сигнал, что нужно идти спать. Он также помогает регулировать температуру тела, кровяное давление и уровни других гормонов.Мелатонин – что это?Это гормон, который сообщает телу, когда надо ложиться в постель. Он также стал популярной добавкой, особенно среди людей, страдающих от недосыпания. Мелатонин часто называют «гормоном сна», потому что высокий уровень этого вещества помогает заснуть. Положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, повышает уровень гормона роста у мужчин и является мощным антиоксидантом.Где содержится мелатонин?Кроме добавок, мелатонин можно найти в некоторых продуктах питания.Мелатонин содержится в готовом виде в таких продуктах:– вишня и вишневый сок;– грецкие орехи;– кукуруза;– имбирь;– овсяные хлопья;– арахис и арахисовое масло;– спаржа;– бананы;– помидоры;– брокколи и брюссельская капуста;– гранат;– клубника;– маслины и оливки;– зеленый и черный чай;– свежая мята.Побочное действие гормона снаОт передозировки мелатонина можно получить состояние, похожее на похмелье: дезориентация, на сон уходит больше времени, чем обычно, и на следующие сутки будет ощущение туманности в голове.Мелатонин часто рекомендуют как простой способ избавиться о джетлага (смена часовых поясов). Однако его все же не стоит принимать сразу после прилета. Если вы точно не знаете, где находились ваши внутренние часы и когда именно вам нужно вставать и засыпать в другой стране – рискуете сбить все собственное производство гормона в теле.