Стакан этого напитка в день может спровоцировать рак

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Что грозит раком груди.Французские ученые выяснили, что регулярное употребление сладких газированных напитков существенно увеличивает риск возникновения рака груди.Такие выводы ими были сделаны после анализа результатов крупномасштабного исследования. Работа проводилась в течение 9 лет и всего были изучены данные более 100 тысяч человек. В числе прочих факторов, собиралась информация о рационе питания и состоянии здоровья.Выяснилось, что регулярное употребление даже всего лишь 100 мл газировки на 22 процента повышает риск онкологии, причем особо здесь страдают молочные железы.Кроме собственно газировки, негативно сказывается и употребление других напитков с высоким содержанием сахара. Аналогичным образом действуют и диетические напитки.Поэтом ученые сделали вывод, что именно этот продукт способствует к отложению в организме жира, что, в свою очередь, может привести к развитию онкологических заболеваний.Результаты исследований лишний раз доказывают, что потребление продуктов с высоким содержанием сахара необходимо ограничить.И даже если говорить о них не в плане возникновения онкологии, то имеются и другие отрицательные последствия их употребления, например, ожирение.