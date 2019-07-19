Названа пищевая добавка, вызывающая диабет

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Ученые выяснили, что пищевые добавки, которые обычно добавляют в выпечку повышают риск развития диабета.Эксперты из гарвардского университета выяснили, что пищевая добавка пропионат, негативно влияет на обмен веществ, а также повышает риск диабета.Пропинаты — это соли или эфиры пропионовой кислоты, которые добавляют в выпечку, сыры, а также практически во все продукты, которые нужно хранить без плесени. Таким образом они повышают срок годности того или иного продукта.Чтобы выяснить, как пропионаты влияют на организм ученые давали их сначала мышам. После длительного употребления пропионатов у них повысился гормон глюкагона, который заставляет печень выбрасывать глюкозу в кровь. А также гормона норадреналина, который не только управляет кровяным давлением, но и также повышает количество сахара в крови. Из-за этого уровень сахара в организме мышей вырос у 20 раз. Также у них появилась устойчивость к инсулину, что свидетельствует о том, что приближается диабет второго типа.После такие же исследования провели на людях, и они показали такой же результат. Таким образом выяснилось, что пропионаты действительно повышает риск развития диабета второго типа. Поэтому ученые рекомендуют минимизировать его употребление в пищу.