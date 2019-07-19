Названы самые опасные летние продукты

Вареная кукуруза, креветки, сладкие трубочки и тортики, а еще молочные продукты, фастфуд и перекус в кафе – все это в жару превращается из вкусного обеда в потенциальную угрозу.Больше всего жалуются люди на блюда с соусами, грибами или ягодами.При этом многие просто не знают, как выявить испорченный товар. Летом, из-за сильной жары, некоторые продукты, которые зимой украинцы без боязни покупают в замороженном виде, становятся причиной массовых отравлений, так как быстро портятся и в них размножаются опасные бактерии. Эксперты советуют быть особенно осторожными с креветками, рыбой, вафельными тортиками и трубочками, молочными продуктами, сырым и вяленым мясом.По словам специалистов, неправильное хранение продуктов – главная причина отравлений. В кафе и кулинариях стоит избегать блюд с соусами. Салаты, пиццу и другое желательно тоже не покупать.Подхватить кишечную инфекцию можно и дома. Чтобы этого не произошло, рыбу и мясо нужно поддавать качественной термической обработке. Если речную рыбу, курятину или свинину недожарить или недопечь, можно быстро оказаться в больнице. Поэтому, если вы почувствовали симптомы пищевого отравления, немедленно обращайтесь к врачу. А еще при отравлении нужно пить сорбенты и не допускать обезвоживания, ведь последнее опасно своими последствиями: судорогами и воспалением всего организма, и произойти это может в течение нескольких часов.