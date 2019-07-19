Онкологи назвали необычный способ защититься от рака

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Итальянские ученые-диетологи считают, что употребление в пищу муравьев, морских коньков и сверчков защищает от рака.Специалисты пришли к такому выводу, проведя серию исследований, результаты которых показали высокую концентрацию антиоксидантов в организмах насекомых.Именно эти химические соединения защищают организм от окислительного стресса и предотвращают появление свободных радикалов. Как известно, свободные радикалы не только увеличивают риск развития онкологических заболеваний, но и повреждают ДНК и оболочки клеток, вызывая боли в суставах, инфаркты и старение кожи.«Более двух миллиардов человек – четверть мирового населения – регулярно поедают насекомых. Остальным придется постараться», – заявил профессор Мауро Серафини, который возглавил исследование.«Съедобные насекомые являются прекрасным источником белка, полиненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов и клетчатки», – заверил Мауро Серафини.Также ученый предполагает, что через несколько десятилетий человечество начнет включать муравьев и сверчков в свой ежедневный рацион.Между тем в Британии уже есть супермаркет, который доставляет домой продукты с насекомыми через приложение. Сверчки там продаются не только как отдельные закуски, но и для гарнира таких блюд, как тако, лапша или салаты.