Эти симптомы свидетельствуют о проблемах с сердцем

Когда стоит идти к кардиологу.Сердечно-сосудистые заболевания – неинфекционная эпидемия современного мира. Задумывались ли вы, когда нужно обратиться за консультацией к кардиологу? Когда срочно нужно бежать обследовать сердце, рассказала кардиолог Этери Колесник.Высокое артериальное давление. Высокое артериальное давление регистрируется у каждого пятого жителя Земли. Повышенное артериальное давление – это фактор риска развития таких осложнений как инсульт, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность. Кардиолог поможет выяснить причину повышения давления и даст рекомендации для его снижения.Боль в груди. Ранее считалось, что сердце может болеть только после определенного возраста. К сожалению, сегодня паспортный возраст уже ничего не значит и даже в самом расцвете сил человек не застрахован от стенокардии или инфаркта миокарда. Однако, боль в груди имеет множество причин, важно установить истинную.Перебои в работе сердца, учащенный или слишком редкий пульс. Любая из этих жалоб может быть симптомом серьезного заболевания, поэтому не откладывай свой визит к специалисту.Головокружение и обморок. Терять голову и сознание мы можем не только от большой любви, но также из-за аритмии, инсульта, на фоне пороков сердца, кровотечений, гипогликемии. Любое из этих состояний требует обращения за медицинской помощью.Одышка. Раньше с легкостью поднимались на 10 этаж, а теперь – на 2 с трудом? Одышка или чувство нехватки воздуха при физической нагрузке – признак сердечной недостаточности, которая требует консультации кардиолога.Отек ног. Причин для развития отеков ног много. Кроме всем известного варикоза, это признак сердечной недостаточности, инфаркта миокарда, порока сердца, кардиомиопатии, побочного действия лекарств и др.Высокий уровень холестерина. Он не вызывает болезненных ощущений, но является причиной инфаркта, инсульта, импотенции и других тяжелых заболеваний.Сахарный диабет. У пациентов с сахарным диабетом в 4 раза выше риск развития ишемической болезни сердца.