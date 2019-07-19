Эти симптомы свидетельствуют о проблемах с сердцем
Сердечно-сосудистые заболевания – неинфекционная эпидемия современного мира. Задумывались ли вы, когда нужно обратиться за консультацией к кардиологу? Когда срочно нужно бежать обследовать сердце, рассказала кардиолог Этери Колесник.
Высокое артериальное давление. Высокое артериальное давление регистрируется у каждого пятого жителя Земли. Повышенное артериальное давление – это фактор риска развития таких осложнений как инсульт, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность. Кардиолог поможет выяснить причину повышения давления и даст рекомендации для его снижения.
Боль в груди. Ранее считалось, что сердце может болеть только после определенного возраста. К сожалению, сегодня паспортный возраст уже ничего не значит и даже в самом расцвете сил человек не застрахован от стенокардии или инфаркта миокарда. Однако, боль в груди имеет множество причин, важно установить истинную.
Перебои в работе сердца, учащенный или слишком редкий пульс. Любая из этих жалоб может быть симптомом серьезного заболевания, поэтому не откладывай свой визит к специалисту.
Головокружение и обморок. Терять голову и сознание мы можем не только от большой любви, но также из-за аритмии, инсульта, на фоне пороков сердца, кровотечений, гипогликемии. Любое из этих состояний требует обращения за медицинской помощью.
Одышка. Раньше с легкостью поднимались на 10 этаж, а теперь – на 2 с трудом? Одышка или чувство нехватки воздуха при физической нагрузке – признак сердечной недостаточности, которая требует консультации кардиолога.
Отек ног. Причин для развития отеков ног много. Кроме всем известного варикоза, это признак сердечной недостаточности, инфаркта миокарда, порока сердца, кардиомиопатии, побочного действия лекарств и др.
Высокий уровень холестерина. Он не вызывает болезненных ощущений, но является причиной инфаркта, инсульта, импотенции и других тяжелых заболеваний.
Сахарный диабет. У пациентов с сахарным диабетом в 4 раза выше риск развития ишемической болезни сердца.
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