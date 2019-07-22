Названы напитки, которые могут спровоцировать рак
Они утверждают, что, выпивая соки или напитки ежедневно, человек может столкнуться с развитием онкологического заболевания.
В результатах исследования, опубликованных на сайте British Medical Journal, отмечается, что стопроцентный фруктовый сок, так же как и напитки содержат большое количество сахара, что может привести к таким заболеваниям, как сахарный диабет, избыточный вес и ожирение. Также специалисты не исключили повышенный риск возникновения онкологии.
Ученые привели эксперименты, к которым были привлечены граждане в возрасте до 50 лет. Испытуемые отвечали на вопросы, которые касались рациона питания, наследственных болезней и наличия вредных привычек.
Ученым удалось установить, что сладкие напитки и натуральные соки, которые ранее рассматривались, как «здоровая альтернатива», вызывали гипертонию, диабет и лишний вес.
Позже врачи установили, что ежедневное употребление стопроцентного фруктового сока повышает риск развития онкологического заболевания на 18%.
В настоящее время ученые выясняют взаимосвязь между потреблением сладких напитков с риском возникновения рака.
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Добавил klava в категорию Онкология
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